Організатори Паралімпіади у Токіо повідомили про перший випадок коронавірусу у спортивному містечку

Коронавірус виявили у людини, яка не є спортсменом і не проживає в Японії. Організатори вже повідомили про понад 70 випадків ковіду, повʼязаних з паралімпійського іграми, в основному серед підрядників і персоналу.

Організатори Олімпіади — 2020 у Токіо повідомили, що за кілька днів до початку Паралімпійських ігор у містечку для спортсменів виявили коронавірус.

Ігри повинні початися через пʼять днів, 24 серпня. Цьогоріч у змаганнях мають намір взяти участь 4 400 спортсменів зі 160 команд. Як і на Олімпійських іграх, вони будуть зобовʼязані щоденно здавати тести на коронавірус, носити маски та намагатись дотримуватися дистанції у містечку.

Наразі у Токіо діє четвертий надзвичайний стан, і організатори вирішили не допускати глядачів на Паралімпійські ігри. Організатори кажуть, що їм вдалося значно стримати поширення ковіду під час Олімпійських ігор на початку серпня саме за допомогою жорстких противірусних заходів. Однак критики кажуть, що змагання сприяли різкому збільшенню числа інфекцій в країні.

В останні дні Японія повідомляла про понад 20 тисяч випадків на день, що є більше, ніж будь-коли раніше.