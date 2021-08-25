Украина получила первое золото на Паралимпиаде

На Паралимпийских играх в Токио Украина одержала первую золотую медаль — ее получила пловчиха Елизавета Мерешко на дистанции 50 метров вольным стилем.
Об этом сообщает Суспільне.
29-летняя Мерешко финишировала со временем 33.11 секунд и опередила на 0.04 секунды американку Элизабет Маркс. Результат украинки стал паралимпийским рекордом.
Бронза досталась также украинке — 17-летней Анне Гюнтер, которая финишировала со временем 33.40. Еще одна украинка Виктория Савцова закончила финал на пятом месте.
Это седьмая медаль для Украины и первая золотая. Предыдущие четыре серебра получили пловец Антон Коль, Максим Крипак, фехтовальщик Артем Манько и фехтовальщица Елена Федота; две бронзы получили фехтовальщица Евгения Бреус и пловчиха Анна Гонтарь.
- Украина традиционно на Паралимпийских играх выступает удачно и входит в перечень лучших стран по количеству полученных медалей. В частности, на летней Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро украинские спортсмены завоевали 117 медалей и заняли третье место в командном зачете. А на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане — 22 медали и пятое место.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования состоятся на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах не будет из-за коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7 х 7. Сборную Украины на Паралимпиаде представят 143 спортсмена, которые будут состязаться в 15 видах спорта.