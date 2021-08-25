Украина получила первое золото на Паралимпиаде

На Паралимпийских играх в Токио Украина одержала первую золотую медаль — ее получила пловчиха Елизавета Мерешко на дистанции 50 метров вольным стилем.

Об этом сообщает Суспільне.

29-летняя Мерешко финишировала со временем 33.11 секунд и опередила на 0.04 секунды американку Элизабет Маркс. Результат украинки стал паралимпийским рекордом.

Бронза досталась также украинке — 17-летней Анне Гюнтер, которая финишировала со временем 33.40. Еще одна украинка Виктория Савцова закончила финал на пятом месте.

Это седьмая медаль для Украины и первая золотая. Предыдущие четыре серебра получили пловец Антон Коль, Максим Крипак, фехтовальщик Артем Манько и фехтовальщица Елена Федота; две бронзы получили фехтовальщица Евгения Бреус и пловчиха Анна Гонтарь.