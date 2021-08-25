Украина получила первые медали на Паралимпийских играх

Украина на Паралимпийских играх в Токио получила первые медали: бронзу получила фехтовальщица Евгения Бреус в личных соревнованиях на сабле, а серебро — пловец Антон Коль на дистанции 100 метров на спине и фехтовальщик Артем Манько.

Об этом сообщает Суспільне.

38-летняя Евгения Бреус соревновалась на сабле в фехтовании на колясках. Ее соперницей в финале была Ева Андреа Гаймаси из Венгрии, игра закончилась со счетом 15:10. Это первая медаль для Украины на Паралимпиаде.

Бреус в 2016 году выиграла бронзу на соревнованиях в Рио в шпаге — эта медаль уже вторая для нее в карьере на Паралимпийских играх.