Україна здобула перші медалі на Паралімпійських іграх

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо здобула перші медалі: бронзу отримала фехтувальниця Євгенія Бреус в особистих змаганнях на шаблі, а срібло — плавець Антон Коль на дистанції 100 метрів на спині та фехтувальник Артем Манько.

Про це повідомляє Суспільне.

38-річна Євгенія Бреус змагалась на шаблі у фехтуванні на візках. Її суперницею у фіналі була Єва Андреа Гаймасі з Угорщини, гра закінчилась із рахунком 15:10. Це перша медаль для України на Паралімпіаді.

Бреус у 2016 році виграла бронзу на змаганнях в Ріо у шпазі — ця медаль уже друга для неї в карʼєрі на Паралімпійських іграх.