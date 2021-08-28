Українці завоювали ще три золота на Паралімпіаді. Команда піднялася на пʼяте місце в заліку

Українські паралімпійці завоювали на змаганнях у Токіо ще три золоті медалі.
Про це повідомляє «Суспільне».
Дворазовою паралімпійською чемпіонкою стала Єлизавета Мерешко. У суботу вона з найкращим часом подолала дистанцію 100 метрів брасом (клас — S5). Мерешко перед фіналом 100-метрівки брасом встигла виступити у трьох дисциплінах. На старті Паралімпіади українка здобула золото у 50-метрівці вільним стилем, після чого стала срібною призеркою у 200-метрівці комплексним стилем.
Крім того, золото взяв інший плавець — Денис Дубров. На фініші український параатлет показав час 2:20.96 хвилини, завоювавши четверту золоту нагороду у своїй карʼєрі. Третю золоту нагороду в суботу приніс Україні плавець Михайло Сербін. У змаганнях з плавання на 100 метрів на спині Сербін показав результат 1:08.63 хвилини. Другим у цьому запливі прийшов теж українець — Віктор Смирнов.
Іншим золотим призером став Євген Богодайко. У драматичному фініші Богодайко випередив колумбійця Кріспіна Корзо. Українцю вистачило 0,06 секунди для того, щоб стати паралімпійським чемпіоном.
Крім плавання, українські параатлети відзначилися у фехтуванні. Наталія Морквич стала срібною призеркою у фехтуванні на рапірах (клас — А).
Завдяки цим успіхам Україна піднялася на пʼяту сходинку в медальному заліку Паралімпіади в Токіо. У здобутку українців 8 золотих, 17 срібних і 9 бронзових медалей.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання проходять на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах не буде через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться в 15 видах спорту.