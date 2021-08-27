Медаль білоруської легкоатлетки Тимановської продали на eBay за $21 тисячу

Медаль білоруської легкоатлетки Христини Тимановської продали на аукціоні eBay за $21 тисячу. Імʼя покупця не розголошується.

Ідеться про медаль, яку вона завоювала в Мінську на Європейських іграх 2019 року.

Раніше вона розповідала, що гроші від продажу медалі будуть перераховані в опозиційний Білоруський фонд спортивної солідарності, що надає підтримку спортсменам Білорусі, які потрапили під репресії режиму Олександра Лукашенка.