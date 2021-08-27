Медаль білоруської легкоатлетки Тимановської продали на eBay за $21 тисячу

Медаль білоруської легкоатлетки Христини Тимановської продали на аукціоні eBay за $21 тисячу. Імʼя покупця не розголошується.
Ідеться про медаль, яку вона завоювала в Мінську на Європейських іграх 2019 року.
Раніше вона розповідала, що гроші від продажу медалі будуть перераховані в опозиційний Білоруський фонд спортивної солідарності, що надає підтримку спортсменам Білорусі, які потрапили під репресії режиму Олександра Лукашенка.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про халатність тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатися в Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня Тимановську відвезли в посольство Польщі, де запропонували візу та продовження спортивної карʼєри. Згодом атлетка заявила, що змінить спортивне громадянство, аби виступати за Польщу.