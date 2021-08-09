Білоруська атлетка Тимановська продає на eBay свою срібну медаль. Гроші перерахують до фонду солідарності

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку намагалися вивезти проти волі з Токіо після критики чиновників збірної, продає на eBay свою срібну медаль, завойовану в Мінську на Європейських іграх 2019 року.
Як повідомляє «Радіо Свобода», вартість медалі вже перевищила $5 тисяч.
Гроші від продажу медалі будуть перераховані в опозиційний Білоруський фонд спортивної солідарності, який надає підтримку спортсменам Білорусі, які потрапили під репресії режиму Олександра Лукашенка.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про халатність тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатися в Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня Тимановську відвезли в посольство Польщі, де запропонували візу та продовження спортивної карʼєри.
- 5 серпня вона прилетіла до Польщі. З міркувань безпеки Тимановська з Токіо вилетіла до Австрії (над Білоруссю не пролітали), а звідти вже до Варшави.
- Міністерство культури, національної спадщини і спорту Польщі повідомило, що спортсменка отримала можливість продовжити карʼєру в Польщі.