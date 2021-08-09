Білоруська атлетка Тимановська продає на eBay свою срібну медаль. Гроші перерахують до фонду солідарності

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку намагалися вивезти проти волі з Токіо після критики чиновників збірної, продає на eBay свою срібну медаль, завойовану в Мінську на Європейських іграх 2019 року.

Як повідомляє «Радіо Свобода», вартість медалі вже перевищила $5 тисяч.

Гроші від продажу медалі будуть перераховані в опозиційний Білоруський фонд спортивної солідарності, який надає підтримку спортсменам Білорусі, які потрапили під репресії режиму Олександра Лукашенка.