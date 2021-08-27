Медаль беларусской легкоатлетки Тимановской продали на eBay за $21 тысячу

Медаль беларусской легкоатлетки Кристины Тимановской продали на аукционе eBay за $21 тысячу. Имя покупателя не разглашается.
Речь идет о медали, которую она завоевала в Минске на Европейских играх 2019 года.
Ранее она рассказывала, что деньги от продажи медали будут перечислены в оппозиционный Беларусский фонд спортивной солидарности, который обеспечивает поддержку спортсменам Беларуси, попавшим под репрессии режима Александра Лукашенко.
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось участвовать в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа участвовать в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. В аэропорту ее охраняла японская полиция, а 2 августа отвезли в посольство Польши, где предложили визу и продолжение спортивной карьеры. Позже атлетка заявила, что изменит спортивное гражданство, чтобы выступать за Польшу.