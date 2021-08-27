Медаль беларусской легкоатлетки Тимановской продали на eBay за $21 тысячу

Медаль беларусской легкоатлетки Кристины Тимановской продали на аукционе eBay за $21 тысячу. Имя покупателя не разглашается.

Речь идет о медали, которую она завоевала в Минске на Европейских играх 2019 года.

Ранее она рассказывала, что деньги от продажи медали будут перечислены в оппозиционный Беларусский фонд спортивной солидарности, который обеспечивает поддержку спортсменам Беларуси, попавшим под репрессии режима Александра Лукашенко.