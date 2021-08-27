У Вінниці серед вакцинованих від коронавірусу мешканців розіграють телевізори, велосипеди та суперприз — автомобіль

У Вінниці вирішили заохотити мешканців вакцинуватися від коронавірусу — для цього серед щеплених розіграють телевізори, велосипеди й автомобіль.
Про це повідомили у пресслужбі Вінницької міської ради.
«Тих людей, які вакцинуються, ми хочемо заохотити. Тому проведемо акцію з розіграшами в кілька етапів 100 цінних подарунків. Це велосипеди, телевізори і суперприз — автомобіль», — заявив мер Вінниці Сергій Моргунов.
Він також уточнив, що участь в акції зможуть взяти ті містяни, які пройшли повний курс імунізації.
Зазначимо, акція «Вакцинуйся. Збережи життя» триватиме у Вінниці з 1 вересня до грудня. Розіграші призів проведуть тричі: 19 жовтня, 15 листопада (по 15 телевізорів і велосипедів) та 17 грудня (по 20 телевізорів і велосипедів, а також автомобіль Toyota Corolla).
Долучитися до акції зможуть жителі Вінницької міської територіальної громади віком від 16 років, які мають декларацію із сімейним лікарем і отримали дві дози вакцини від COVID-19, дозволеної для використання на території України.
Переможців акції визначать за допомогою електронного сервісу, шляхом вибору випадкових чисел серед зареєстрованих учасників.
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