У Бразилії під час рейду поліцейські знайшли рідкісний скелет птерозавра. Чому це важливо?

Найчастіше скамʼянілості тапеяридів зустрічаються у Бразилії, але більшість з них є лише частковими рештками. Утім, знайдена скамʼянілість містить частини майже всього тіла птерозавра, зокрема шматочки мʼяких тканин.

Цей вид відомий як Tupandactylus navigans, пише CNN.

Рештки знайшли в шести квадратах вапнякових плит, які були конфісковані під час поліцейського рейду 2013 року в порту «Сантос» у Сан-Паулу.

«Скамʼянілості у Бразилії охороняються законом, оскільки вони є частиною геологічної спадщини країни. Тому для збору решток потрібен дозвіл, а торгівля і приватні колекції скамʼянілостей у Бразилії є незаконними», — розповів автор дослідження і палеонтолог з Університету Сан-Паулу Віктор Беккарі.

Після того як плити перевезли в Університет Сан-Паулу, їх склали всі разом, як пазл, для більш детального вивчення. Дослідники провели компʼютерну томографію, щоб знайти кістки всередині каменю.

Беккарі та його колеги почали вивчати скамʼянілість у 2016 році. Це відкриття ознаменувало собою перший випадок, коли вчені вивчили майже повний скелет, а не тільки череп тапеярида.

«Зразок дуже добре зберігся, з понад 90% скелета і відбитками мʼяких тканин гребеня голови й ороговілого дзьоба», — додав Беккарі.