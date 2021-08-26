В Бразилии во время рейда полицейские нашли редкий скелет птерозавра. Почему это важно?

Зачастую окаменелости тапеяридов встречаются в Бразилии, но большинство из них являются лишь частичными останками. Однако найденная окаменелость содержит части почти всего тела птерозавра, включая кусочки мягких тканей.

Этот вид известен как Tupandactylus navigans, пишет CNN.

Останки обнаружили в шести квадратах известняковых плит, конфискованных во время полицейского рейда в 2013 году в порту «Сантос» в Сан-Паулу.

«Окаменелости в Бразилии охраняются законом, поскольку они являются частью геологического наследия страны. Поэтому для сбора останков требуется разрешение, а торговля и частные коллекции окаменелостей в Бразилии незаконны», — рассказал автор исследования и палеонтолог из Университета Сан-Паулу Виктор Беккари.

После того как плиты перевезли в Университет Сан-Паулу, их сложили все вместе, как пазл, для более детального изучения. Исследователи провели компьютерную томографию, чтобы найти кости внутри камня.

Беккари и его коллеги начали изучать окаменелость в 2016 году. Это открытие ознаменовало собой первый случай, когда ученые изучили почти полный скелет, а не только череп тапеяарида.

«Образец очень хорошо сохранился, с более чем 90% скелета и отпечатками мягких тканей гребня головы и ороговевшего клюва», — добавил Беккари.