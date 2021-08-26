Опозиціонера Навального у вʼязниці змушують годинами дивитися російське ТБ

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що його змушують дивитися в тюрмі російське державне телебачення вісім годин на день. Він розцінює це як засіб психологічного насильства.

Про це політик повідомив виданню The New York Times.

«Найбільш божевільне — це примус до перегляду російського державного телебачення і обраних пропагандистських фільмів понад вісім годин на день у рамках програми, яку влада називає «просвітницькою». Вона замінила каторжні роботи для політвʼязнів», — розповів Навальний.

За його словами читати, писати або робити що-небудь під час перегляду фільмів і передач заборонено. Якщо ув’язнений засинає, охоронці його будять.

«Ми дивимося фільми про Другу світову війну або про те, як одного разу, 40 років тому, наші спортсмени перемогли американців чи канадців», — зазначив опозиціонер і додав, що «все організовано так, що він перебуває під максимальним наглядом 24 години на добу».