Оппозиционера Навального в тюрьме заставляют часами смотреть российское ТВ

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что его заставляют смотреть в тюрьме российское государственное телевидение по восемь часов в день. Он расценивает это как средство психологического насилия.

Об этом политик сообщил изданию The New York Times.

«Наиболее безумное — это принуждение к просмотру российского государственного телевидения и избранных пропагандистских фильмов более восьми часов в день в рамках программы, которую власти называют «просветительской». Она заменила каторжные работы для политзаключенных», — рассказал Навальный.

По его словам читать, писать или делать что-либо во время просмотра фильмов и передач запрещено. Если заключенный засыпает, охранники его будят.

«Мы смотрим фильмы о Второй мировой войне или о том, как однажды, 40 лет назад, наши спортсмены победили американцев или канадцев», — отметил оппозиционер и добавил, что «все организовано так, что он находится под максимальным контролем 24 часа в сутки».