Мінцифри: Українці зможуть отримати послуги сервісу «Дія» в центрах надання адмінпослуг

Українці, які не мають гаджетів чи доступу до інтернету, зможуть отримати послуги сервісу «Дія» у спеціально облаштованих місцях центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.
Нині спеціально облаштовані місця доступні у 612 ЦНАПах, 335 віддалених робочих місцях і 57 територіальних підрозділах — загалом тисяча точок.
Окрім отримання держпослуг, відвідувачі зможуть навчитися користуватися порталом «Дія» та отримати консультацію працівників ЦНАПів.
Як зазначила заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська, наявність спеціально облаштованих місць із комп’ютерами з доступом до інтернету в кожному ЦНАПі забезпечить усіх рівним доступом до сучасних сервісів і зменшить цифровий розрив між представниками поколінь та жителями різних населених пунктів.
- «Дія» — електронний сервіс державних послуг, створений Міністерством цифрової трансформації, його запустили 6 лютого 2020 року. До нього входить однойменний мобільний додаток і портал із публічними послугами. На порталі є 50 електронних послуг, серед них — реєстрація бізнесу, автоматизовані будівельні послуги, комплексна послуга для батьків новонароджених «еМалятко».
- За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, кількість активних користувачів онлайн-сервісу державних послуг «Дія» перевищила шість мільйонів людей.
- 6 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон про режим «без паперів».