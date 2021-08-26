Мінцифри: Українці зможуть отримати послуги сервісу «Дія» в центрах надання адмінпослуг

Українці, які не мають гаджетів чи доступу до інтернету, зможуть отримати послуги сервісу «Дія» у спеціально облаштованих місцях центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.

Нині спеціально облаштовані місця доступні у 612 ЦНАПах, 335 віддалених робочих місцях і 57 територіальних підрозділах — загалом тисяча точок.

Окрім отримання держпослуг, відвідувачі зможуть навчитися користуватися порталом «Дія» та отримати консультацію працівників ЦНАПів.

Як зазначила заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська, наявність спеціально облаштованих місць із комп’ютерами з доступом до інтернету в кожному ЦНАПі забезпечить усіх рівним доступом до сучасних сервісів і зменшить цифровий розрив між представниками поколінь та жителями різних населених пунктів.