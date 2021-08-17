Кількість користувачів «Дії» перевищила шість мільйонів

Кількість активних користувачів онлайн-сервісу державних послуг «Дія» перевищила шість мільйонів осіб.

Про це аявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Кількість активних користувачів у «Дії» перейшла за шість мільйонів. Ми спостерігаємо системне зростання активних денних та тижневих сеансів», — зазначив міністр.

Він додав, що влада має на меті дозволити людям в «один клік» взаємодіяти з державою.