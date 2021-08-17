Кількість користувачів «Дії» перевищила шість мільйонів

Кількість активних користувачів онлайн-сервісу державних послуг «Дія» перевищила шість мільйонів осіб.
Про це аявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Кількість активних користувачів у «Дії» перейшла за шість мільйонів. Ми спостерігаємо системне зростання активних денних та тижневих сеансів», — зазначив міністр.
Він додав, що влада має на меті дозволити людям в «один клік» взаємодіяти з державою.
- «Дія» — електронний сервіс державних послуг, створений Міністерством цифрової трансформації, його запустили 6 лютого 2020 року. До нього входить однойменний мобільний застосунок і портал із публічними послугами. На порталі є 50 електронних послуг, серед них — реєстрація бізнесу, автоматизовані будівельні послуги, комплексна послуга для батьків новонароджених «еМалятко».