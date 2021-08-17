Количество пользователей «Дії» превысило шесть миллионов

Количество активных пользователей онлайн-сервиса государственных услуг «Дія» превысило шесть миллионов человек.
Об этом аявив министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Количество активных пользователей в «Дії» перевалило за шесть миллионов. Мы наблюдаем системный рост активных дневных и недельных сеансов», — отметил министр.
Он добавил, что власти хотят позволить людям в «один клик» взаимодействовать с государством.
- «Дія» — электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами. На портале доступно 50 электронных услуг, среди них — регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных «еМалятко».