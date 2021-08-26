Минцифры: Украинцы смогут получить услуги сервиса «Дія» в центрах предоставления админуслуг

Украинцы, у которых нет гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги сервиса «Дія» в специально оборудованных местах центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.
Сейчас специально оборудованные места доступны в 612 ЦНАП, 335 удаленных рабочих местах и 57 территориальных подразделениях — всего тысяча точек.
Кроме получения госуслуг, посетители смогут научиться пользоваться порталом «Дія» и получить консультацию работников ЦПАУ.
Как отметила заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская, наличие специально оборудованных мест с компьютерами с доступом к интернету в каждом ЦПАУ обеспечит всех равным доступом к современным сервисам и сократит цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов.
- «Дія» — электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами. На портале есть 50 электронных услуг, среди них — регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных «еМалятко».
- По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, количество активных пользователей онлайн-сервиса государственных услуг «Дія» превысило шесть миллионов человек.
- 6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о режиме «без бумаг».