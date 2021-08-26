Минцифры: Украинцы смогут получить услуги сервиса «Дія» в центрах предоставления админуслуг

Украинцы, у которых нет гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги сервиса «Дія» в специально оборудованных местах центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

Сейчас специально оборудованные места доступны в 612 ЦНАП, 335 удаленных рабочих местах и 57 территориальных подразделениях — всего тысяча точек.

Кроме получения госуслуг, посетители смогут научиться пользоваться порталом «Дія» и получить консультацию работников ЦПАУ.

Как отметила заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская, наличие специально оборудованных мест с компьютерами с доступом к интернету в каждом ЦПАУ обеспечит всех равным доступом к современным сервисам и сократит цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов.