Українська борчиня Коляденко отримала ще одну квартиру. Попередню вона подарувала тренеру

Українська борчиня Ірина Коляденко, яка здобула бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо, отримала другу квартиру від держави. Першу вона подарувала тренеру Володимиру Яременку на знак подяки.

Про це йдеться в сюжеті «5 каналу».

Квартиру їй подарували в місті Ірпінь, де вона проживає.

«Вирішили нашим містом, з нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам», — зазначив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

І тренер Ірини, і сама 22-річна спортсменка тепер матимуть власне помешкання. Спортсменка вже 11 років у боротьбі, а тренер Володимир Яременко із нею уже 9 років. Першу квартиру вона вирішила подарувати йому, адже він не мав своєї.