Украинская спортсменка Коляденко получила еще одну квартиру. Предыдущую она подарила тренеру

Украинская спортсменка-борец Ирина Коляденко, которая завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, получила вторую квартиру от государства. Первую она подарила тренеру Владимиру Яременко в знак благодарности.
Об этом говорится в сюжете «5 канала».
Квартиру ей подарил в городе Ирпень, где она проживает.
«Решили нашим городом, с нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам», — отметил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
И тренер Ирины, и сама 22-летняя спортсменка теперь имеют собственное жилье. Спортсменка уже 11 лет в борьбе, а тренер Владимир Яременко с ней уже 9 лет. Первую квартиру она решила подарить ему, поскольку у него не было своей.
- Ирина Коляденко получила бронзовую медаль в борьбе на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 62 кг, она победила Анастасию Григорьеву из Латвии (3:1).