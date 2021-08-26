Украинская спортсменка Коляденко получила еще одну квартиру. Предыдущую она подарила тренеру

Украинская спортсменка-борец Ирина Коляденко, которая завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, получила вторую квартиру от государства. Первую она подарила тренеру Владимиру Яременко в знак благодарности.

Об этом говорится в сюжете «5 канала».

Квартиру ей подарил в городе Ирпень, где она проживает.

«Решили нашим городом, с нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам», — отметил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

И тренер Ирины, и сама 22-летняя спортсменка теперь имеют собственное жилье. Спортсменка уже 11 лет в борьбе, а тренер Владимир Яременко с ней уже 9 лет. Первую квартиру она решила подарить ему, поскольку у него не было своей.