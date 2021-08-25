Призерка Олимпиады в Токио подарила тренеру квартиру, которую выделило государство. Собственного жилья у нее нет

Украинская спортсменка-борец Ирина Коляденко, которая получила бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, передала квартиру, которую ей подарило государство, своему тренеру Владимиру Яременко. Своего жилья у спортсменки пока нет.

Об этом сама Коляденко сообщила в Facebook в среду, 25 августа.

Квартиру площадью 41 квадратный метр в городе Ирпень, где спортсменка и проживает, подарил на День Независимости глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин. Уже на следующий день, 25 августа, она сообщила, что решила отдать ее тренеру Владимиру Васильевичу Яременко.

«Это мой тренер, с которым я работаю в течение восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении. Да, было нелегко. Чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья! Я очень ценю вклад своего тренера в меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы. И хотя в нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру спасибо!» — отметила Коляденко.

Спортсменка также рассказала, что своего жилья у нее никогда не было, и это ее мечта, как и олимпийская медаль, которую она получила в Токио.