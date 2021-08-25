Призерка Олімпіади в Токіо подарувала тренеру квартиру, яку виділила держава. Власного житла в неї немає

Українська борчиня Ірина Коляденко, яка здобула бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо, передала квартиру, яку їй подарувала держава, своєму тренеру Володимиру Яременку. Свого житла спортсменка поки не має.

Про це сама Коляденко повідомила у Facebook у середу, 25 серпня.

Квартиру на 41 квадратний метр у місті Ірпінь, де спортсменка і проживає, подарував на День Незалежності голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін. Вже наступного дня, 25 серпня, вона повідомила, що вирішила віддати її тренеру Володимиру Васильовичу Яременку.

«Це мій тренер, з яким я працюю протягом восьми років, який мене не тільки тренує, а й завжди був поряд протягом усього часу. Так, було нелегко. Ну, щоб ви розуміли, був такий час, що він мені купував одяг. Його маленька донька Тетяна та його дружина не бачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла! Я дуже ціную весь вклад мого тренера в мене. Я розумію, на які жертви він ішов заради цієї перемоги. І хоча в нашій країні, на жаль, тренерів залишають поза увагою, але я все ж хочу сказати своєму тренеру Дякую!» — зазначила Коляденко.

Спортсменка також розповіла, що свого житла у неї ніколи не було і це її мрія, як і олімпійська медаль, яку вона здобула у Токіо.