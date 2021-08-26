В Україні за добу — більше ніж півтори тисячі нових хворих на ковід, вакцинували від нього понад 160 тисяч людей

В Україні за добу 25 серпня виявили 1 581 новий випадок коронавірусу, вакцинували від нього 162 410 людей.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя, які оприлюднили в четвер, 26 серпня.
За минулу добу найбільше нових випадків виявили в Києві (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях. Також 25 серпня шпиталізували 464 людини, померли від коронавірусу 45, а одужали 1 269.
Загалом з початку пандемії станом на 26 серпня в Україні виявили 2 278 171 випадок коронавірусу. Померли від нього 53 566 людей, одужали — 2 203 429.
Що стосується вакцинації, то за добу 25 серпня зробили 162 410 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 152 292 людини, з них отримали одну дозу — 5 152 290, обидві — 3 310 320.
- МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.
- Восени Україна очікує на значне поширення варіанту «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей варіант вірусу.