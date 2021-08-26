В Украине за сутки — свыше полутора тысяч новых больных ковидом, вакцинировали от него более 160 тысяч человек

В Украине за сутки 25 августа выявили 1 581 новый случай коронавируса, вакцинировали от него 162 410 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, которые обнародовали в четверг, 26 августа.

За минувшие сутки больше всего новых случаев выявили в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях. Также 25 августа госпитализированы 464 человека, умерли от коронавируса 45, а выздоровели 1 269.

Всего с начала пандемии по состоянию на 26 августа в Украине выявили 2 278 171 случай коронавируса. Умерли от него 53 566 человек, выздоровели — 2 203 429.