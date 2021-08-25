МОЗ закликає батьків провести дітям планові щеплення ще до початку навчального року

У Міністерстві охорони здоровʼя закликали батьків зробити дітям необхідні планові щеплення до початку нового навчального року.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень діти повинні отримати захист від 10 інфекційних захворювань: кашлюка, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу, гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції), гепатиту В та поліомієліту.

Держава закуповує всі вакцини, тож батькам потрібно тільки звернутися до сімейного лікаря або педіатра, щоб зробити щеплення дитині.

У міністерстві зазначили, що попри те що регіони забезпечені необхідною кількістю вакцин, темпи щеплення повільні. За даними Центру громадського здоров’я, на кінець червня цього року тільки 38% дітей у віці 6 років були вакциновані від поліомієліту і 31,6% — від дифтерії та правця.