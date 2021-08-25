WSJ: У звіті для Білого дому американська розвідка не змогла назвати джерело появи COVID-19

Розвідувальні органи США надали президентові Джо Байдену звіт про можливе походження коронавірусу.

Про це з посиланням на власні джерела пише The Wall Street Journal.

Видання стверджує, що нова доповідь національної розвідки не містить конкретних висновків з цього питання, зокрема через брак докладної інформації від китайської сторони. Укладачі звіту не пояснюють, чи перейшов вірус до людини природним шляхом або внаслідок витоку з лабораторії.