WSJ: В отчете для Белого дома американская разведка не смогла назвать источник появления COVID-19

Разведывательные органы США предоставили президенту Джо Байдену отчет о возможном происхождении коронавируса.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Wall Street Journal.
Издание утверждает, что новый доклад разведсообщества не содержит конкретных заключений по этому вопросу, в том числе из-за нехватки подробной информации с китайской стороны. Составители отчета не объясняют, перешел ли вирус к человеку естественным путем или в результате утечки из лаборатории.
Авторы отчета, переданного Белому дому, особо выделяют необходимость заставить официальный Пекин поделиться лабораторными записями, образцами генома и иной информацией. Один из источников издания отметил, что мировое сообщество не сможет разобраться в причинах возникновения пандемии, если Китай не предоставит доступ к определенным наборам данных.
- Китай отказался участвовать в предложенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) втором этапе расследования происхождения COVID-19. Пекин считает, что формулировка плана расследования ВОЗ «игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке».
- Происхождение вируса SARS-CoV-2 до сих пор остается спорным. ВОЗ планировала проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми, вероятно, произошли первые случаи заражения коронавирусом. Китай отрицает разработку COVID-19, а в Уханьском институте вирусологии утверждают, что вирус возник естественным путем.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.