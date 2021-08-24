Президент Франції Макрон може відвідати Україну до кінця року

Президент Франції Емманюель Макрон може відвідати Україну найближчим часом — до кінця 2021 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан на брифінгу в рамках візиту до Києва 24 серпня.

«Поділяю сподівання, що президент Французької Республіки зможе завітати до України ще до кінця цього року», — сказав він.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що з нетерпінням чекає на новий етап співробітництва.

«Міністр Ле Дріан підтвердив сьогодні намір президента Макрона здійснити такий візит, який стане символічним і знаковим для наших двосторонніх відносин», — додав глава МЗС України.