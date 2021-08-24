Президент Франции Макрон может посетить Украину до конца года

Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить Украину в ближайшее время — до конца 2021 года.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на брифинге в рамках визита в Киев 24 августа.
«Разделяю надежду, что президент Французской Республики сможет посетить Украину еще до конца этого года», — сказал он.
Со своей стороны министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что с нетерпением ждет нового этапа сотрудничества.
«Министр Ле Дриан подтвердил сегодня намерение президента Макрона осуществить такой визит, который станет символическим и знаковым для наших двусторонних отношений», — добавил глава МИД Украины.
- Последняя встреча Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским состоялась 16 апреля во Париже, в Елисейском дворце.
- По мнению Зеленского, именно Макрон может сделать искусственное дыхание «нормандскому формату».
- 22 августа федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев заявила, что хочет провести встречу в «нормандском формате» на уровне президентов.