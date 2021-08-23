Очільник МОЗ Ляшко: До кінця вересня Україна отримає ще 6,5 мільйона доз вакцин

До кінця вересня Україна отримає ще приблизно 6,5 мільйона доз вакцин проти коронавірусу. Про це в понеділок, 23 серпня, повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Вакцини продовжують надходити. У серпні будуть ще поставки і у вересні. Мінімум 6,5 мільйона доз вакцини прийде», — цитує слова очільника МОЗ Укрінформ.

Він зауважив, що нині у пунктах щеплення у медзакладах, у пунктах масової вакцинації, у мобільних бригад є у наявності близько 9,5 млн доз вакцини.

Водночас Ляшко попередив, що взимку очікується сплеск захворювань на COVID-19. Глава МОЗ наголосив, що в Україні та країнах ЄС динаміка зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 відрізняється. Як приклад він навів Нідерланди, де «буквально за три-чотири дні» кількість випадків інфікування з 200—300 зросла до 10 тисяч, протрималася три тижні і пішла на спад.