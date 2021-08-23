Глава Минздрава Ляшко: До конца сентября Украина получит еще 6,5 миллиона доз вакцин

До конца сентября Украина получит еще около 6,5 миллиона доз вакцин против коронавируса. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Вакцины продолжают поступать. В августе будут еще поставки и в сентябре. Минимум 6,5 миллиона доз вакцины придет», — цитирует слова главы Минздрава Укринформ.

Он отметил, что сейчас в медучреждениях, в пунктах массовой вакцинации, у мобильных бригад в наличии есть около 9,5 млн доз вакцины.

В то же время Ляшко предупредил, что зимой ожидается всплеск заболеваний COVID-19. Глава Минздрава отметил, что в Украине и странах ЕС динамика роста случаев заболевания COVID-19 отличается. В качестве примера он привел Нидерланды, где «буквально за три-четыре дня» количество случаев инфицирования с 200—300 возросло до 10 тысяч, продержалось три недели и пошло на убыль.