Над Кремлем та Луганськом пролетів український прапор

У понеділок, 23 серпня, у День державного прапора України у столиці Росії замайорів український стяг.

Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах.

Прапор України підняли вгору за допомогою чотирьох великих червоних повітряних куль. Акція пройшла біля знаменитого храму Василя Блаженного, розташованого на Красній площі у Москві.

Наразі невідомо, хто саме запустив прапор України в небо та чи загрожує цим людям щось за це.

Крім того, величезний синьо-жовтий стяг запустили у Луганській області. У такий спосіб українські військові привітали патріотів, які залишались під окупацією.

У День державного прапора в небі над Києвом підняли найбільший стяг в Україні площею 309 метрів квадратних.

До Дня державного прапора України Міністерство закордонних справ також опублікувало відео, як різні країни світу вітають Київ зі святом, розгортаючи український стяг.