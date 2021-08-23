Над Кремлем та Луганськом пролетів український прапор

У понеділок, 23 серпня, у День державного прапора України у столиці Росії замайорів український стяг.
Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах.
Прапор України підняли вгору за допомогою чотирьох великих червоних повітряних куль. Акція пройшла біля знаменитого храму Василя Блаженного, розташованого на Красній площі у Москві.
Наразі невідомо, хто саме запустив прапор України в небо та чи загрожує цим людям щось за це.
Крім того, величезний синьо-жовтий стяг запустили у Луганській області. У такий спосіб українські військові привітали патріотів, які залишались під окупацією.
У День державного прапора в небі над Києвом підняли найбільший стяг в Україні площею 309 метрів квадратних.
До Дня державного прапора України Міністерство закордонних справ також опублікувало відео, як різні країни світу вітають Київ зі святом, розгортаючи український стяг.
- Офіційно державним символом України синьо-жовтий прапор став 18 вересня 1991 року — в цей день президія Верховної Ради ухвалила відповідну постанову. День державного прапора України встановлений указом Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року.
- У 2009 році Віктор Ющенко вніс до указу зміни, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора по всій Україні у цей день.