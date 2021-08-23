Над Москвой и Луганском взлетел в небо украинский флаг

В понедельник, 23 августа, в День государственного флага Украины в столице России взлетел в небо украинский флаг.
Соответствующее видео обнародовали в социальных сетях.
Флаг Украины подняли вверх с помощью четырех больших красных воздушных шаров. Акция прошла возле знаменитого храма Василия Блаженного, расположенного на Красной площади в Москве.
Пока неизвестно, кто именно запустил флаг Украины в небо и угрожает ли этим людям что-то за это.
Кроме того, огромный сине-желтый флаг запустили в Луганской области. Таким образом украинские военные поздравили патриотов, которые остались под оккупацией.
В День государственного флага в небе над Киевом подняли самый большой флаг в Украине площадью 309 квадратных метров.
Ко Дню государственного флага Украины Министерство иностранных дел опубликовало видео, как различные страны мира приветствуют Киев с праздником, развевая украинский флаг.
- Официально государственным символом Украины сине-желтый флаг стал 18 сентября 1991 года — в этот день президиум Верховной Рады принял соответствующее постановление. День государственного флага Украины установлен указом Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.
- В 2009 году Виктор Ющенко внес в указ изменения, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага по всей Украине в этот день.