Над Москвой и Луганском взлетел в небо украинский флаг

В понедельник, 23 августа, в День государственного флага Украины в столице России взлетел в небо украинский флаг.

Соответствующее видео обнародовали в социальных сетях.

Флаг Украины подняли вверх с помощью четырех больших красных воздушных шаров. Акция прошла возле знаменитого храма Василия Блаженного, расположенного на Красной площади в Москве.

Пока неизвестно, кто именно запустил флаг Украины в небо и угрожает ли этим людям что-то за это.

Кроме того, огромный сине-желтый флаг запустили в Луганской области. Таким образом украинские военные поздравили патриотов, которые остались под оккупацией.

В День государственного флага в небе над Киевом подняли самый большой флаг в Украине площадью 309 квадратных метров.

Ко Дню государственного флага Украины Министерство иностранных дел опубликовало видео, как различные страны мира приветствуют Киев с праздником, развевая украинский флаг.