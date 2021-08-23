В 30 странах мира дипломаты и диаспора развернули 30-метровые флаги Украины

Ко Дню Государственного флага Украины Министерство иностранных дел опубликовало видео, как различные страны мира приветствуют Киев с праздником, развевая украинский флаг.
«По случаю праздника в разных уголках мира представители украинских общин вместе с нашими дипломатами развернули 30-метровые украинские флаги», — говорится в сообщении МИД.
Сине-желтый флаг развевался в столицах Европы и по всей Северной Америке, на самом юге Африки, в древнем городе Петра в Иордании, на побережье Персидского залива и в мексиканской долине Теотиуакан, в древнем храмовом комплексе Баальбек в Ливане и известном комплексе небоскребов Flame Towers в Азербайджане.
В Греции воздушный шар пронес Государственный флаг Украины над самым высоким высокогорным озером Пластира, а в Загребе наш флаг поднялся на самое высокое здание как свидетельство силы духа и несокрушимости украинского народа.
- Официально государственным символом Украины сине-желтый флаг стал 18 сентября 1991 года — в этот день президиум Верховной Рады принял соответствующее постановление. День Государственного флага Украины установлен указом Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.
- В 2009 году Виктор Ющенко внес в указ изменения, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага по всей Украине в этот день.