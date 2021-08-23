У 30 країнах світу дипломати та діаспора розгорнули 30-метрові прапори України

До Дня державного прапора України Міністерство закордонних справ опублікувало відео, як різні країни світу вітають Київ зі святом, розгортаючи український стяг.
«З нагоди свята у різних куточках світу представники українських громад разом із нашими дипломатами розгорнули 30-метрові українські стяги», — йдеться в повідомленні.
Синьо-жовтий прапор майорів у столицях Європи та по всій Північній Америці, на самому півдні Африки, у стародавньому місті Петра в Йорданії, на узбережжі Перської затоки та у мексиканській долині Теотіуакан, у стародавньому храмовому комплексі Баальбек в Лівані та відомому комплексі хмарочосів Flame Towers в Азербайджані.
У Греції повітряна куля пронесла Державний прапор України над найвищим високогірним озером Пластира, а у Загребі наш стяг піднявся на найвищу будівлю як свідчення сили духу та незламності українського народу.
- Офіційно державним символом України синьо-жовтий прапор став 18 вересня 1991 року — в цей день президія Верховної Ради ухвалила відповідну постанову. День Державного прапора України встановлений указом Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року.
- У 2009 році Віктор Ющенко вніс до указу зміни, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора по всій Україні у цей день.