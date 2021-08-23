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В Киеве на дроне подняли в небо государственный флаг рекордного размера

Автор:
София Телишевская
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В День государственного флага в небе над Киевом подняли самый большой флаг в Украине площадью 309 квадратных метров.

Об этом сообщают организаторы акции — Dronarium Украины.

Акцию «Украина вместе» провели к 30 годовщине Дня флага и Дня Независимости Украины. В дальнейшем этот флаг пролетит над Украиной.

Так организаторы решили объединить украинцев от запада до востока, с севера на юг узнаваемым символом нации — украинским флагом.

Рекорд зафиксировали представители Национальнрого реестра рекордов Украины — «Самая большая площадь флага Украины, поднятого дроном».

Напомним, ко Дню государственного флага Украины Министерство иностранных дел опубликовало видео, как различные страны мира приветствуют Киев с праздником, развевая украинский флаг.

  • Официально государственным символом Украины сине-желтый флаг стал 18 сентября 1991 года — в этот день президиум Верховной Рады принял соответствующее постановление. День государственного флага Украины установлен указом Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.
  • В 2009 году Виктор Ющенко внес в указ изменения, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага по всей Украине в этот день.