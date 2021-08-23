У Києві на дроні підняли в небо державний стяг рекордного розміру

У День державного прапора в небі над Києвом підняли найбільший стяг в Україні площею 309 метрів квадратних.
Про це повідомляють організатори акції — Dronarium Україна.
Акцію «Україна разом» провели до 30 річниці Дня прапора та Дня Незалежності України. Згодом цей прапор пролетить над Україною.
Так організатори вирішили об’єднати українців від заходу до сходу, з півночі на південь упізнаваним символом нації — українським прапором.
Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України — «Найбільша площа прапора України, піднятого дроном».
Нагадаємо, до Дня державного прапора України Міністерство закордонних справ також опублікувало відео, як різні країни світу вітають Київ зі святом, розгортаючи український стяг.
- Офіційно державним символом України синьо-жовтий прапор став 18 вересня 1991 року — в цей день президія Верховної Ради ухвалила відповідну постанову. День державного прапора України встановлений указом Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року.
- У 2009 році Віктор Ющенко вніс до указу зміни, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора по всій Україні у цей день.