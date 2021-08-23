На Черкащині сталися сутички між активістами та поліцією, яка охороняла Зеленського

У День державного прапора в географічному центрі України — селі Мар’янівка Черкаської області, підняли державний прапор за участю президента Володимира Зеленського.

На місці події між правоохоронцями та ветеранами російсько-української війни сталася штовханина. За даними «Нацкорпусу», «ветерани хотіли поставити Зеленському кілька питань, зокрема щодо політики капітуляції та безкарності проросійських сил».

У поліції ж кажуть, що активісти «поводилися провокаційно».

Унаслідок штовханини ніхто не постраждав, окрім техніки, яку повалили на землю. Синьо-жовтий стяг врешті було піднято.

Зеленський розповів, що у географічному центрі України біля флагштока з національним стягом розміщено артобʼєкт, де розташовано 25 сталевих крил, що уособлюють 24 області України й український Крим.

«Це — символ того, що підніматись угору і бути на висоті набагато легше разом», — наголосив президент.