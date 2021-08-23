В Черкасской области произошла потасовка между активистами и полицией, которая охраняла Зеленского

В День государственного флага в географическом центре Украины — селе Марьяновка Черкасской области, подняли государственный флаг с участием президента Владимира Зеленского.

На месте события между правоохранителями и ветеранами российско-украинской войны произошла потасовка. По данным «Нацкорпуса», «ветераны хотели задать Зеленскому несколько вопросов, в частности о политике капитуляции и безнаказанности пророссийских сил».

В полиции говорят, что активисты «вели себя провокационно».

В результате потасовки никто не пострадал, кроме техники, которую повалили на землю. Сине-желтый флаг все таки был поднят.

Зеленский рассказал, что в географическом центре Украины у флагштока с национальным флагом размещен артобъект, где расположено 25 стальных крыльев, олицетворяющих 24 области Украины и украинский Крым.

«Это — символ того, что подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе», — подчеркнул президент.