В Черкасской области произошла потасовка между активистами и полицией, которая охраняла Зеленского

В День государственного флага в географическом центре Украины — селе Марьяновка Черкасской области, подняли государственный флаг с участием президента Владимира Зеленского.
На месте события между правоохранителями и ветеранами российско-украинской войны произошла потасовка. По данным «Нацкорпуса», «ветераны хотели задать Зеленскому несколько вопросов, в частности о политике капитуляции и безнаказанности пророссийских сил».
В полиции говорят, что активисты «вели себя провокационно».
В результате потасовки никто не пострадал, кроме техники, которую повалили на землю. Сине-желтый флаг все таки был поднят.
Зеленский рассказал, что в географическом центре Украины у флагштока с национальным флагом размещен артобъект, где расположено 25 стальных крыльев, олицетворяющих 24 области Украины и украинский Крым.
«Это — символ того, что подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе», — подчеркнул президент.
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