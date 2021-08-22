На Донбасі загинув військовий, бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

На Донбасі в зоні бойових дій загинув український військовослужбовець.
Штаб Операції обʼєднаних сил повідомив, що військовий загинув у результаті обстрілу.
Бойовики за сьогодні тричі відкривали вогонь по українських позиціях. Поблизу Луганського бойовики вели вогонь із станкових гранатометів і кулеметів, а біля Марʼїнки — зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.
Окремо штаб зазначив, що в Луганській області був помічений російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10», який перетнув лінію розмежування.
- За цей тиждень бойовики на Донбасі вбили трьох військових, серед яких командир мотопіхотного відділення, і поранили місцеву жительку, яка потрапила під обстріл в селищі Золоте-4.