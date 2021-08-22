На Донбасі загинув військовий, бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

На Донбасі в зоні бойових дій загинув український військовослужбовець.

Штаб Операції обʼєднаних сил повідомив, що військовий загинув у результаті обстрілу.

Бойовики за сьогодні тричі відкривали вогонь по українських позиціях. Поблизу Луганського бойовики вели вогонь із станкових гранатометів і кулеметів, а біля Марʼїнки — зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Окремо штаб зазначив, що в Луганській області був помічений російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10», який перетнув лінію розмежування.