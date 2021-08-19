На Донбасі від кулі снайпера загинув командир мотопіхотного відділення

На Донбасі ворожий снайпер убив командира мотопіхотного відділення 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.
Про це повідомили голови Львівської ОДА Максим Козицький та Львівської райдержадміністрації Христина Замула.
Загинув 41-річний львівʼянин Василь Островський. Він був убитий рано-вранці.
Штаб Операції обʼєднаних сил повідомив про смерть бійця внаслідок обстрілу. Уранці російські бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Новоалександровки (Донецька область), з мінометів по позиціях військових біля Кримського (Донецька область) і зі станкових гранатометів біля Нью-Йорку (Донецька область).
- 16 серпня на Донбасі загинув навідник бойової машини 3-го механізованого батальйону Артем Мазур. Його теж убив снайпер.
- 18 серпня бойовики обстріляли селище Золоте-4 в Луганській області. Поранення отримала місцева жителька.