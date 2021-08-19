На Донбассе от пули снайпера погиб командир мотопехотного отделения

На Донбассе вражеский снайпер убил командира мотопехотного отделения 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.
Об этом сообщили председатели Львовской ОГА Максим Козицкий и Львовской райгосадминистрации Кристина Замула.
Погиб 41-летний львовянин Василий Островский. Он был убит рано утром.
Штаб Операции объединенных сил сообщил о смерти бойца в результате обстрела. Утром российские боевики вели огонь из стрелкового оружия в направлении Новоалександровки (Донецкая область), из минометов по позициям военных возле Крымского (Донецкая область) и из станковых гранатометов возле Нью-Йорка (Донецкая область).
- 16 августа на Донбассе погиб наводчик боевой машины 3-го механизированного батальона Артем Мазур. Его тоже убил снайпер.
- 18 августа боевики обстреляли поселок Золотое-4 в Луганской области. Ранение получила местная жительница.