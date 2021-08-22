На Донбассе погиб военный, боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ

На Донбассе в зоне боевых действий погиб украинский военнослужащий.

Штаб Операции объединенных сил сообщил, что военный погиб в результате обстрела.

Боевики за сегодня трижды открывали огонь по украинским позициям. Вблизи Луганского боевики вели огонь из станковых гранатометов и пулеметов, а возле Марьинки — из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Отдельно штаб отметил, что в Луганской области был замечен российский разведывательный беспилотник «Орлан-10», который пересек линию разграничения.