Фінал Євро-2020 спровокував у Британії «суперпоширення» коронавірусу

Фінальний матч чемпіонату Європи з футболу-2020, який пройшов 11 липня на лондонському стадіоні «Уемблі», спровокував «суперпоширення» коронавірусу серед глядачів. Втім люди інфікувалися не тільки на стадіоні, а й у пабах та місцях трансляції матчу.

Про це пише Reuters.

За даними «Громадського здоровʼя Англії» серед майже 67 тисяч вболівальників, які були під час матчу на стадіоні, 2 296 людей, ймовірно, були заражені коронавірусом. Ще 3 404 людини могли заразитися через відвідування стадіону.

Дані, зібрані після останніх матчів Євро-2020, показують, що після футбольного матчу в країні стався стрибок захворюваності.