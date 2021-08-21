Німеччина також змінила свого представника у «Кримській платформі»

Німеччину на установчому саміті «Кримської платформи» представить міністр економіки і енергетики замість міністра закордонних справ Хайко Мааса.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
«Німеччину на першому саміті Кримської платформ представлятиме федеральний міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр. Він є близькою довіреною особою федерального канцлера Меркель і раніше займав посаду голови федеральної канцелярії. Тому, напевно, не є випадковістю, що в понеділок саме міністр Альтмаєр приїде до Києва після того, як федеральний міністр закордонних справ Хайко Маас, на жаль, змушений був терміново скасувати свою участь у «Кримській платформі» через події в Афганістані», – сказала посол Анка Фельдгузен.
Вона також зазначила, що 2019 року міністр Альтмаєр брав активну участь у переговорах щодо контракту про транзит газу між «Нафтогазом» і «Газпромом». «Тема енергетичної безпеки в контексті «Північного потоку-2», безумовно, також буде на порядку денному міністра Альтмаєра на полях саміту «Кримської платформи», – додала посол.
- У суботу 21 серпня стало відомо, що у першому саміті «Кримської платформи» замість міністра транспорту США Пітера Буттіджича візьме участь міністр енергетики Дженніфер Гренголм.
- 23 серпня в Києві відбудеться саміт «Кримської платформи», участь у якому візьмуть представники різних країн, зокрема США. «Кримська платформа» — це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України.
- «Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.