Германия также сменила своего представителя в «Крымской платформе»

Германию на учредительном саммите «Крымской платформы» представит министр экономики и энергетики вместо министра иностранных дел Хайко Мааса.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
«Германию на первом саммите Крымской платформы представит федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмаер. Он является близким доверенным лицом федерального канцлера Меркель и ранее занимал должность главы федеральной канцелярии. Поэтому, наверное, не является случайностью, что в понедельник именно министр Альтмаер приедет в Киев после того, как федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, к сожалению, вынужден был срочно отменить свое участие в «Крымской платформе» из-за событий в Афганистане», — сказала посол Анка Фельдгузен.
Она также отметила, что в 2019 году министр Альтмаер принимал активное участие в переговорах по контракту о транзите газа между «Нафтогазом» и «Газпромом». «Тема энергетической безопасности в контексте «Северного потока-2», безусловно, также будет на повестке дня министра Альтмаера на полях саммита «Крымской платформы», — добавила посол.
- В субботу 21 августа стало известно, что в первом саммите «Крымской платформы» вместо министра транспорта США Питера Буттиджича примет участие министр энергетики Дженнифер Гренголм.
- 23 августа в Киеве состоится саммит «Крымской платформы», участие в котором примут представители разных стран, в частности США. «Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины.
- «Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.