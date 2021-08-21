США сменили своего представителя в «Крымской платформе» — вместо министра транспорта приедет министр энергетики

В первом саммите Крымской платформы вместо министра транспорта США Питера Буттиджича будет участвовать министр энергетики Дженнифер Гренголм.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

«Мы всячески приветствуем участие министра Гренголм. Очень важно и символично, что США будут представлены на уровне президентской посланницы и члена правительства, зона ответственности которого играет важную роль в отношениях Украины и США», — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Николенко отметил, что энергетика — важный приоритет стратегического партнерства Украины и США. «Кроме участия в саммите «Крымской платформы» и празднованиях 30-летия независимости, приезд Дженнифер Гренголм станет прекрасной возможностью для наших государств обсудить вопрос энергетической безопасности Украины и Европы в целом, а также усилий для борьбы с изменением климата», — отметил представитель МИД.