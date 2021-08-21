США змінили свого представника у «Кримській платформі» — замість міністра транспорту приїде міністр енергетики

У першому саміті «Кримської платформи» замість міністра транспорту США Пітера Буттіджича візьме участь міністр енергетики Дженніфер Гренголм.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

«Ми всіляко вітаємо участь міністра Гренголм. Дуже важливо і символічно, що США будуть представлені на рівні президентської посланниці та члена уряду, зона відповідальності якого відіграє важливу роль у відносинах України та США», — заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Ніколенко наголосив, що енергетика — важливий пріоритет стратегічного партнерства України та США. «Крім участі в саміті «Кримської платформи» та святкуваннях 30-річчя незалежності, приїзд Дженніфер Гренголм стане чудовою нагодою для наших держав обговорити питання енергетичної безпеки України та Європи загалом, а також зусилля для боротьби зі зміною клімату», — наголосив речник МЗС.