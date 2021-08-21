У Москві затримують журналістів, які вийшли на пікети проти присвоєння ЗМІ статусу іноземних агентів

У Росії журналісти вийшли на поодинокі протести проти присвоєння ЗМІ статусів «іноземних агентів».

Про це пише «Медуза».

Поліція відразу почала затримання. Перший з пікетників, журналіст Олександр Горохов, встиг простояти з плакатом «Вільна журналістика, а не ось це ось все» менше ніж хвилину, перш ніж його перепровадили в автозак.

Зазначається, що через кілька хвилин Горохова відпустили. Як повідомив сам журналіст, з ним провели бесіду у автозаку і попередили про можливий штраф. Плакат у нього забирати не стали.

Видання Insider повідомило, що на акцію на підтримку журналістів біля будівлі ФСБ також вийшли журналіст «Радіо Свобода» Антон Сергієнко і кандидат в депутати Держдуми Марина Литвинович. Поліція не стала їх затримувати. Силовики сфотографували паспорт Сергієнка і виписали його дані. У Литвинович поліцейські лише перевірили документи.

Також поліцейські затримали спецкора видання The Bell Юлію Старостину і провідну подкасту «Норм» Дарʼю Черкудінову, які встали в одиночні пікети за свободу преси у будівлі ФСБ. За словами силовиків, між пікетниць була порушена дистанція в 50 метрів. Разом з ними затримали екс-журналістка «Проекта» Софія Гройсман, а також журналіст і автор подкасту «Так вышло» Андрій Бабицький.