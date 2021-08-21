В Москве задерживают журналистов, которые вышли на пикеты против присвоения СМИ статусов иностранных агентов

В России журналисты вышли на одиночные протесты против присвоения СМИ статусов «иностранных агентов».

Об этом пишет «Медуза».

Полиция сразу начала задержания. Первый из пикетчиков, журналист Александр Горохов, успел простоять с плакатом «Свободная журналистика, а не вот это вот все» менее минуты, прежде чем его препроводили в автозак.

Отмечается, что через несколько минут Горохова отпустили. Как сообщил сам журналист, с ним провели беседу у автозака и предупредили о возможном штрафе. Плакат у него забирать не стали.

Издание Insider сообщило, что на акцию в поддержку журналистов у здания ФСБ также вышли журналист «Радио Свобода» Антон Сергиенко и кандидат в депутаты Госдумы Марина Литвинович. Полиция не стала их задерживать. Силовики сфотографировали паспорт Сергиенко и выписали его данные. У Литвинович полицейские лишь проверили документы.

Также полицейские задержали спецкора издания The Bell Юлию Старостину и ведущую подкаста «Норм» Дарью Черкудинову, которые встали в одиночные пикеты за свободу прессы у здания ФСБ. По словам силовиков, между пикетчицами была нарушена дистанция в 50 метров. Вместе с ними задержаны экс-журналистка «Проекта» Софья Гройсман, а также журналист и создатель подкаста «Так вышло» Андрей Бабицкий.