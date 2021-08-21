«Крок відчаю та провокація». У МЗС України висловили протест через запровадження Росією санкцій проти понад 70 українців

«Цього разу до переліку були включені не лише народні депутати та представники громадського суспільства, але й представники українського дипломатичного корпусу. Розглядаємо такі агресивні дії Росії як кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії на міжнародній арені, провокацію напередодні інавгураційного саміту «Кримської платформи», — наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Міністерство закордонних справ України висловило протест проти розширення переліку українських громадян, стосовно яких Росія запровадила економічні санкції .

Також у МЗС зазначили, що протиправне запровадження Росією санкцій є продовженням агресії проти України «в усіх її формах і проявах».

«Жоден тиск із боку РФ не зупинить послідовну політику України з протидії російській агресії. Продовжимо докладати послідовних зусиль задля припинення окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», — додали у відомстві.

Окрім цього, в МЗС України запевнили, що запровадження санкцій не залишиться без відповіді — згідно з нормами та принципами міжнародного права.